Travertenler Yaz Kış İlgi Görüyor

Denizli, Dünyaca ünlü travertenleri, termal suları ve tarihi zenginliğiyle yaz-kış ilgi görüyor. "Beyaz cennet" Pamukkale'de, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Travertenler Yaz Kış İlgi Görüyor

Bembeyaz görüntüsü ve dokusu ile Pamukkale, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Pamukkale Travertenleri, Denizli’ye tepeden bakan konumu, rengi ve biçimi ile gerçek anlamda pamuktan yapılmış bir kaleyi andırıyor.

Pamukkale'ye gidenler, termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri ve antik kenti geziyor.

Travertenlerde yürüyüş yapan, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çeken turistler, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuzun tadını çıkarıyor.

"Beyaz cennet" Pamukkale'de, yeni yılın ilk hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Pamukkale Travertenleri, eşsiz ve büyüleyici görüntüsü ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Denizli
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