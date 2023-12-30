TSK'dan PKK'ya Mühimmat Darbesi

ZAP bölgesinde PKK'ya silah ve mühimmat darbesi indirildi. Komandolar 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi. Bu, tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı oldu. Sınır ötesinde 16 PKK hedefi de yok edildi.

TSK'dan PKK'ya Mühimmat Darbesi

PKK hedefleri vuruluyor, sığınaklar yıkılıyor, kullanılmamış silahlarına el konuyor. ABD'nin desteklediği PKK, TSK karşısında yok olmak üzere.

Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesinde PKK büyük kayıp verdi. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teslim olan PKK'lının verdiği bilgiler doğrultusunda komandolar, 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdi.

Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar kamuoyuna servis edildi.

16 Hedef Hava Harekatıyla İmha Edildi

Irak'ın kuzeyindeki diğer PKK kampları da tam isabetle vuruldu. Operasyon MİT ile koordineli yürütüldü.

Hedefte Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki PKK noktaları vardı. Milli Savunma Bakanlığı, 16 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı.

MİT de PKK'lıların izini sürüyor. Terörist Remziye Altığ'ın, örgütün sözde üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğü tespit edildi.

MİT'in görevlendirdiği özel ekip tarafından takibe alındı. PKK'nın para trafiğini yürüten sözde sorumlularından terörist Altığ, Kamışlı'da operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde de DEAŞ'a yönelik 37 İlde eş zamanlı operasyon yapıldı.

“Kahramanlar-38” operasyonlarında 189 kişi yakalandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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