Tüfekle oynayan 11 yaşındaki oğlu tarafından vurulan anne öldü

Olay, Afyonkarahisar'da meydana geldi. Tüfekle oynayan 11 yaşındaki oğlu B.H.K. tarafından kazara vurulan anne Türkan K. (41), hayatını kaybetti.

Tüfekle oynayan 11 yaşındaki oğlu tarafından vurulan anne öldü
Editör: Yağmur Biçen

Duvarda asılı tüfeği alan B.H.K. oynamaya başladı. Bir süre sonra tüfek ateş aldı, saçmalar annesi Türkan K.'ye isabet etti. Karın bölgesinden yaralanan Türkan K. yerde hareketsiz kalırken, evde bulunan diğer çocuklar kahvehanedeki babalarına haber verdi. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Türkan K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Savcılık tarafından tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# tüfek # çocuk # anne
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