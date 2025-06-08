Tüm şehir onu arıyordu… Ağrı'da kaybolan 13 yaşındaki kız bulundu!

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki kız çocuğu H.D., gece boyunca süren arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde köy okulunun kazan dairesinde sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tüm şehir onu arıyordu… Ağrı'da kaybolan 13 yaşındaki kız bulundu!
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Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Şekerbulak köyü, dün akşam saatlerinde endişe verici bir kayıp vakasına sahne oldu. 13 yaşındaki H.D., akşam saatlerinden itibaren ailesi tarafından ulaşılamayınca, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Ailenin ihbarı üzerine bölgede seferberlik ilan edildi.

Kayıp ihbarının ardından AFAD ve jandarma ekipleri, gecenin karanlığında zorlu arazi koşullarına rağmen hızlıca arama çalışmalarına başladı. Şekerbulak köyü ve çevresi taranırken, ekipler gece boyunca hem teknik ekipmanlarla hem de köylülerin desteğiyle arama yaptı. Aile ise sabaha kadar umutla bekledi.

Arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde sonuç verdi. 13 yaşındaki H.D., köyde bulunan okulun kazan dairesinde sağ olarak bulundu.

Bulunduğu anda herhangi bir yaralanma belirtisi taşımayan H.D., tedbir amaçlı olarak sağlık kontrolüne alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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