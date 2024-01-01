Tunceli 4,2 ile Sarsıldı

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Tunceli 4,2 ile Sarsıldı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, yerin 5 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ekipler, hasar oluşup oluşmadığını belirlemek için sahada inceleme başlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Tunceli # deprem
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