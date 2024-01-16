Tunceli ve Bingöl'ün bazı ilçelerinde okullara kar tatili

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle Nazimiye, Pülümür, Hozat, Ovacık, Mazgirt ilçelerimizin genelinde Pertek köy okullarımızda eğitim öğretime (17 Ocak 2024 Çarşamba) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerimiz de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİNGÖL’DE 3 İLÇEDE KAR NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bingöl’ün Karlıova ve Kiğı ilçelerinin tamamında, Yedisu ilçesinde ise taşımalı eğitime olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ara verildiği açıklandı.

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, eğitim öğretime ara verdirdi. Karlıova ve Kiğı kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, Karlıova İlçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 17 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi. Yedisu ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 17 Ocak çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir” denildi.