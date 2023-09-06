Tunceli’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! 3 ağır yaralı

Tunceli’de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Tunceli’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! 3 ağır yaralı
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Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada karşılıklı yönde ilerleyen plakaları öğrenilemeyen iki transit, kafa kafaya çarpıştı.

Tunceli’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! 3 ağır yaralı - Resim : 1

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Tunceli’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! 3 ağır yaralı - Resim : 2

Ağır yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Tunceli # tunceli # trafik kazası
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