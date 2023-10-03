Turizm Hareketliliği Ekim'de De Sürecek

Sili, “Birçok bölgeye nazaran fiyat-kalite dengesi anlamında çok daha uygun bir bölge olmamız nedeniyle talebin daha yoğun olduğunu görüyoruz." dedi.



Denizi, kumu, güneşi, antik kentleri, doğal ve tarihi güzellikleriyle Antalya’nın Alanya ilçesi bir başka güzel. Ziyaretçilerine dört mevsim unutulmaz anlar yaşatıyor. Kentin turizmcileri, ekim ayında iyi bir doluluk yakalamayı hedefliyor.



Mayıs ayında iç pazarla hareketlenen sezon dolu geçti. Okulların açılmasıyla eylülde yerli turist sayısı azaldı. Tesisler geçen ay ortalama yüzde 80-85 dolulukla hizmet verdi.



Kentin turizmcileri, ekim ayında yüzde 70-75’lerde bir doluluk bekliyor.



Kentte turizm çeşitliliğini artıracak yatırımlar yapıldı. Her şey turizmin 12 aya yayılması için…



Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, kentin tarihi alanlarının daha fazla ön plana çıkarıldıkça, Alanya’nın kültür turizmi anlamında da cazibe merkezi olabileceğini belirtti.



