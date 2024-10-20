TÜRK-İŞ Tandoğan dev miting: "Zordayız, geçinemiyoruz"

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Ankara Tandoğan’da, ‘Zordayız geçinemiyoruz’ sloganıyla büyük emek buluşması mitingi düzenliyor. 81 ilden 2 binin üzerinde otobüsün Ankara’ya geleceği buluşmanın son yılların en büyük emekçi mitingi olması bekleniyor.

Ankara dışından emekçiler, yüzlerce otobüs ile erkenden alana geldi.

Mitingin başlama saati 13.00 olarak belirtilse de sabahın erken saatlerinden itibaren alanda büyük bir kalabalığın toplandığı görüldü. Tandoğan Meydanında buluşan emekçiler davul zurnalar eşliğinde halaylar çekerek miting saatinin başlamasını bekledi.



Miting alanında Ulusal Kanal'a konuşan emekçiler "Geçinemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Sesimizi duyun. Vergide adalet, gelirde adalet istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz." diyerek hükümete seslendiler. Vatan Partisi'nin de mitinge yoğun katılımı görüldü.

'ÖZLÜK HAKLARIMIZDAN MAHRUM BIRAKILIYORUZ'

Taşeron işçileri temsilen Tuncay Tümoğlu kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Tümoğlu, "Aynı işyerinde aynı işi yapanlardan birine sırf taşeron işçi olduğu için düşük maaş veriliyor. Özlük haklarından mahrum bırakılıyor. Bu da bizi psikolojik olarak yıpratıyor. Bize verilen sözler tutulsun. Kadro istiyoruz." dedi.

Emeklileri temsilen İbrahim Karayel kürsüde konuşma yaptı. Karayel, "En zorlu şartlarda çalışarak emekliliği hak ettik. Ama bu aylıklarla geçinemiyoruz. Mevcut durumu kabul etmiyoruz. Emeklilik dinlenme dönemidir ama tekrar çalışmak zorunda kalıyoruz. Emekli aylıklarını insanca yaşam koşullarına getirin. Huzurlu yaşamak istiyoruz. Çok mu bir şey istiyoruz?" dedi.

'BORÇLANARAK YAŞIYORUZ NEREYE KADAR BORÇLANACAĞIZ?'

Asgari ücretliler adına konuşan Durmuş Öztürk "Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ev mi geçindirelim, kira mı verelim, çocuk mu okutalım? Temmuz'da enflasyon yapıyor diye maaşlarımıza zam yapmadılar ama her ay her şeye zam gelmeye devam etti. Borçlanarak yaşıyoruz. Nereye kadar borçlanacağız? Çalışma saatleri uzun, ortam sağlıksız, sendika hakkı zaten yok; bir de üstüne maaş düşük maaş alıyoruz. Enflasyonu arttıran ücret zamları değil. Krizin sebebi biz değiliz. Gelsinler asgari ücretle bir ay yaşasınlar." dedi.

Ayrıntılar geliyor...