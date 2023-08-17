Türkiye-İran sınırında kuş uçmuyor! Hudut birlikleri 7/24 nöbette

ACAR Kara Radar Sistemleri'nin kurulduğu, modüler beton duvarların inşa edildiği ve hendeklerin kazıldığı Türkiye-İran hattında kuş uçurtulmuyor.

Yasa dışı geçiş ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor.

İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da şu ana kadar, ihale edilen 180 kilometrelik bölümün 127 kilometresinde duvar çalışmaları tamamlandı.

Van hattında haberleşme ve gözetleme olmak üzere 103 elektro optik kuleden 71'i tamamlandı, 32'sinin de teslim edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Hudut birlikleri ve komandolar, sınır hattında güvenliği sağlamak, geçişleri engellemek amacıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak gece gündüz görev yapıyor.