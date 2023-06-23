Türkiye o araştırmada birinci oldu

World Of Statistics, dünya genelinde ekmek tüketimine yönelik araştırmasını paylaştı. Araştırmaya göre listede birinci sırada Türkiye yer aldı. Peki, fazla ekmek tüketimi ne anlama geliyor?

EKMEK TÜKETİMİNDE DÜNYA BİRİNCİLİĞİ TÜRKİYE'DE

Dünya genelinde en çok tüketilen besinlerin başında ekmek yer alıyor. Farklı ülkelerde ve kültürlerde değişik şekillerde üretilen ekmek, özellikle Türkiye'de temel besin maddelerinden biri. Bu konuda bir araştırma yapan World Of Statistics, en çok ekmek tüketilen ülkelerin listesini yayınladı. Araştırma sonucuna göre 199.6 kilo ekmek tüketimi ile Türkiye, açık ara dünya birincisi.

Ekmek tüketiminde Türkiye'yi 135 kilogram ile Sırbistan, 131.1 kilogram ile Bulgaristan, 88 kilogram ile Ukrayna, 74 kilogram ile Kıbrıs takip ediyor. Araştırma sonuçlarına göre en düşük ekmek tüketimi ise 1.75 kilogram ile Hindistan'a ait.

"EKMEK TÜKETİMİ GELİR VE REFAH SEVİYESİNİN DÜŞÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

Türkiye’de kişi başına düşen ekmek tüketiminin fazla olmasının, toplumun diğer gıda gruplarına erişimlerinin kısıtlı olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Konuya ilişkin Teyit'e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Prof. Dr. Zafer Yenal, bir ülkede ekmek tüketiminin fazla olmasının genelde gelir ve refah seviyesinin düşüklüğü ile bağlantılandırılabileceğini söyledi.

Yenal, ekmeğin ulaşılabilecek en ucuz gıdalardan biri olması nedeniyle genellikle az gelişmiş ülkelerde tüketiminin fazla olduğunu vurguladı. Ülkede tüketilen en ucuz gıda maddesi neyse onun tüketiminin fazla olacağını ifade eden Yenal, "Sadece ekmek değil, mısır, pirinç gibi gıdaların ucuz olduğu ülkelerde de benzer durum söz konusu" dedi.

Yenal bu durumun sebebini yoksulların daha monoton bir gıda rejimine erişebilmesi olarak açıkladı. Eazla ekmek tüketimini zeka ile ilişkilendirmenin de ırkçı ve sınıfçı bir yaklaşım olacağını düşündüğünü dile getiren Yenal, “Benzer bir mantıkla, daha çeşitli yemekler yiyebilen insanların daha zeki olması beklenir. Bunu da sadece zenginler yapabileceği için yoksullar bu süreçten dışlanmış olur” ifadelerini kullandı.

'ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ İLE KARBONHİDRAT TÜKETİMİ ARASINDA İLİŞKİ VAR'

Prof. Dr. Zafer Yenal, ekmek fiyatlarının ülkenin siyasi ortamın bir nevi ateşini ölçer nitelikte olduğunu da ekleyerek “Ekonomide döviz fiyatları neyse, siyaset içinde ekmek fiyatları aynı önemi taşıyor. Bu yüzden ekmek fiyatlarındaki artışlar siyasi huzursuzluk yaratabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/haber/turkiye-o-arastirmada-birinci-oldu-399095