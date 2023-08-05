Türkiye rekor kırdı! Kendimizi aştık

Ülkemizde yeni petrol kuyularında devam eden çalışma ile Türkiye kendi üretim rekorunu kırdı.

Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı. Bu sayede toplam 75 bin 52 varil petrol üretimiyle en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), açılan yeni kuyularla birlikte yurt içi günlük petrol üretiminde 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile ülke tarihinin rekorunun kırıldığını duyurdu.

MAYIS AYINDA KEŞFEDİLMİŞTİ

Mayıs ayı başında Şırnak Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğu açıklanmıştı. Petrolün keşfedildiği yeni sahaya Şehit Aybüke Yalçın’ın ismi verildi. Şırnak Gabar Bölgesinde Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusunda 2 bin 771 metre derinlikte sondaj tamamlanmış ve 41 API graviteli hafif petrol içeren rezervuar keşfiyle sonuçlanmıştı.