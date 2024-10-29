Türkiye'de en az elektrik kullanan şehirler hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre, en az elektrik tüketen şehirler listesi haberimizde.

Mert Sagit Mert Sagit
Türkiye'de en az elektrik kullanan şehirler hangileri?
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre, en az elektrik tüketen şehirler listesini vatandaşlarla paylaştık. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Bayburt, düşük elektrik tüketimiyle öne çıkan şehirler arasında yer aldı. Peki, listede başka hangi şehirler bulunuyor? En az elektrik kullanan şehir hangisi oldu? İşte ayrıntılarıyla en az elektrik tüketen şehirler sıralaması...

ELEKTRİĞİ EN AZ KULLANAN ŞEHİRLER

TÜİK'teki kişi başına toplam elektrik tüketimi (kWh) baz alınarak toplanan verilere bakıldığında elektriği en az kullanan şehirler bakın hangileri oldu;

1. Ağrı, 955 kWh

2. Van, 958 kWh

3. Hakkari, 1020 kWh

 4. Muş, 1056 kWh

5. Iğdır, 1071 kWh

6. Bitlis, 1116 kWh

7. Bingöl, 1131 kWh

 8. Kars, 1156 kWh

9. Şırnak, 1175 kWh

10. Bayburt, 1286 kWh

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