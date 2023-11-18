Türkiye'de Yaşayan Yabancı Sayısı Azaldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye’de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38 oldu. Yılbaşından bu yana bu rakamda yüzde 15 azalış olduğu bildirildi.

Türkiye'de Yaşayan Yabancı Sayısı Azaldı
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Türkiye’de bulunan yabancıların illere göre dağılımında ilk sıradaki İstanbul 568 bin yabancıya ev sahipliği yaptı. İstanbul’un ardından 130 bin 994 yabancı sayısıyla Antalya ikinci sırada yer aldı.

En fazla ikamet izni alınan kentlerden Ankara’da 71 bin 832, Bursa’da 51 bin 566, Mersin’de 41 bin 190, İzmir’de 24 bin 247, Muğla’da 22 bin 586 yabancı yaşıyor.

Yabancıların en az ikamet izni aldığı kent Tunceli oldu. Kentte 53 yabancı yaşıyor.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası yoğun göç alan Antalya’da 19 Ocak’tan 9 Kasım’a ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 26 bin 386 azaldı.

Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası Türkiye’ye göç eden bu iki ülke vatandaşlarının sayısı, 9 Kasım itibarıyla yüzde 27 azaldı.

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