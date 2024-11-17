Türkiye'deki o köy dünyanın 'en iyi turizm köyü' seçildi!

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Köyü, 2024 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" unvanını kazandı. Yalnızca 600 kişinin yaşadığı bu köy uluslararası başarı yakaladı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Türkiye'deki o köy dünyanın 'en iyi turizm köyü' seçildi!
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Köyü, 2024 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi. Toroslar'ın zirvesinde yer alan ve doğal güzellikleriyle büyüleyen, 600 nüfuslu bu köy, sakinliği, tarihi dokusu ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Köy, geleneksel taş evleri, zengin biyolojik çeşitliliği ve ekoturizme uygun yapısıyla dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Bu unvan, Ormana Köyü’nün turizm potansiyelini artırırken, yerel halk için de büyük bir gurur kaynağı oldu.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesindeki Ormana köyünün, "en iyi turizm köyü" seçilmesinin Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, "Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu" ifadesini kullandı.

BU ÜNVAN 'ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDI'

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ormana'nın "en iyi turizm köyü" seçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti; "Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı'nda, 2024 yılı değerlendirmelerinde Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü 'en iyi turizm köyü' unvanını kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

YEREL GÜZELLİK ULUSLARARASI OLDU

Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu. Ayrıca Karabük-Yörük köyümüz, aynı programın İyileştirme Programına dahil edildi. Antalya-Ormana'nın bu başarı hikayesi küresel tanınırlık kazanması için yeni bir fırsat yaratacak. Hayırlı olsun."

Alkollü içecek sektöründe sıkı denetim! Kayıt dışılığa geçit yokAlkollü içecek sektöründe sıkı denetim! Kayıt dışılığa geçit yokGündem
antalya köy turizm
Günün Manşetleri
'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
"Türklerin de çıkarını savunuyoruz"
TÜRK-İŞ, "düşük asgari ücret gerektiği" tarışmalarına tepki gösterdi
İzmir'de bir bebeğin öldüğü ilaçlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Uluslararası seviyede aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Çok Okunanlar
'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt 'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu? Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu