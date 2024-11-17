Türkiye'deki o köy dünyanın 'en iyi turizm köyü' seçildi!

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Köyü, 2024 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi. Toroslar'ın zirvesinde yer alan ve doğal güzellikleriyle büyüleyen, 600 nüfuslu bu köy, sakinliği, tarihi dokusu ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Köy, geleneksel taş evleri, zengin biyolojik çeşitliliği ve ekoturizme uygun yapısıyla dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Bu unvan, Ormana Köyü’nün turizm potansiyelini artırırken, yerel halk için de büyük bir gurur kaynağı oldu.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesindeki Ormana köyünün, "en iyi turizm köyü" seçilmesinin Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, "Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu" ifadesini kullandı.

BU ÜNVAN 'ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDI'

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ormana'nın "en iyi turizm köyü" seçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti; "Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı'nda, 2024 yılı değerlendirmelerinde Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü 'en iyi turizm köyü' unvanını kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

YEREL GÜZELLİK ULUSLARARASI OLDU

Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu. Ayrıca Karabük-Yörük köyümüz, aynı programın İyileştirme Programına dahil edildi. Antalya-Ormana'nın bu başarı hikayesi küresel tanınırlık kazanması için yeni bir fırsat yaratacak. Hayırlı olsun."