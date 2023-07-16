Türkiye'nin 'ciğerleri' yanıyor: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangınları

Aşırı sıcakların yurda giriş yapmasıyla orman yangınlarının sayısında da dikkat çeken bir artış yaşandı. Türkiye'nin pek çok farklı noktasında çıkan yangınlara karşı mücadele hem havadan hem karadan sürerken yangının yaşam alanlarına girmemesi için de yoğun bir çalışma yapılıyor.

BELEN/HATAY

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

SOĞUKOLUK MAHALLESİ ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, personel sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangına müdahale eden ekiplere askeri helikopterler de destek veriyor.

GÜLNAR/MERSİN

​​​​​​​Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

Çavuşlar Mahallesi'nde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor.

KIZILKEÇİLİ/ÇANAKKALE

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.

Bolu ve Osmaniye'de çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı.