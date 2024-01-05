Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu! Nüfusu 4 Şehre Eşit...

TÜİK, Diyarbakır'ın merkez ilçesi olarak bilinen Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi olarak açıkladı.

Buna göre mahalledeki kayıtlı kişi sayısı 143.000 rakamının üzerine çıktı.

Nüfusu 4 İle Eşit

Bu rakam ile bilinen 4 ilden daha büyük bir nüfusa sahip. Ardahan, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli'den daha büyük olan ilçe, giderek gelişen yapısıyla da dikkat çekiyor.

Yakın zamanda nüfusunun 200 bine kadar çıkması beklenen mahalle giderek genişlemeye de devam ediyor.

TÜİK rakamlarına göre Türkiye'nin en kalabalık mahallelerinde 1'inci sırada 143 bin ile Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Bağcılar mahallesi yer alırken, 2. Sırada İstanbul Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi 112 bin nüfusla bulunuyor.

İstanbul 3'üncü Sırada

3'üncü sırada İstanbul Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi 109 bin, 4'üncü sırada İstanbul Küçükçekmece'deki Atakent mahallesi ise 104 bin nüfusa sahip.

5'inci sırada ise yine Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesinin Fırat Mahallesi 91 bin nüfusla ilk 5'te yer bulunuyor.

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi ise 88 binlik nüfusu ile listenin 6'ıncı sırasında yer alıyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Mevlana Mahallesi, 87 bin kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 7'inci ilçesi olarak göze çarpıyor.

Son olara İstanbul Bahçelievler'de yer alan Zafer mahallesi ise 86 bin kişilik nüfusuyla listenin 8'inci sırasında yer aldı.