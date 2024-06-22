Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!

Kadınlar 50 kilo kategorisinde 112 kilo kaldırarak elit kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, legent kategorisinde bireysel ve toplamda ikişer altın madalya ile ülkemizin gururu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu'nun bildirdiğine göre, Tiflis'teki mücadelede Muratlı, elit kategorideki performansıyla ikinciliği elde etti. Legent kategorisinde ise hem bireysel hem de toplamda altın madalyaları kazanarak zirveye çıktı.