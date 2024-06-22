Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!

Türkiye'nin paralimpik halterdeki yıldızı Nazmiye Muratlı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen Para Halter Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.

Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Kadınlar 50 kilo kategorisinde 112 kilo kaldırarak elit kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, legent kategorisinde bireysel ve toplamda ikişer altın madalya ile ülkemizin gururu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu'nun bildirdiğine göre, Tiflis'teki mücadelede Muratlı, elit kategorideki performansıyla ikinciliği elde etti. Legent kategorisinde ise hem bireysel hem de toplamda altın madalyaları kazanarak zirveye çıktı.

Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# şampiyonluk # halter
Çok Okunanlar
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!
Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı
Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı
Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!
Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!
İslam Memiş tarih verdi! 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi!
İslam Memiş tarih verdi! 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi!
Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış!
Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış!
Öne Çıkanlar Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı! Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı! Tatilciler dönüyor, trafik çilesi başladı Tatilciler dönüyor, trafik çilesi başladı