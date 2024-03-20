Türkiye'nin havası en kirli ilçesi!

2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'nda ülkelerin hava kirliliği değerleri analiz edildi. Türkiye'nin en kirli havasına sahip 3'üncü merkez belli oldu.

Türkiye'nin en kirli havasına sahip 3'üncü merkezi Sakarya'nın Hendek ilçesi olarak belirlendi.



Açıklanan rapor çerçevesinde metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2.5) yoğunluğunu ölçümlerini esas alınarak hazırlanan raporda Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44'üncü sırada olduğu belirlendi. Türkiye'deki en kirli havaya sahip olan şehirlerin ilk sırayı Iğdır, ikinci sırayı Osmaniye alırken üçüncü sırayı ise Sakarya'nın Hendek ilçesi aldı. Iğdır'ın PM2.5 ortalaması 47,2, Osmaniye'nin ise 38,5 olarak ölçülürken Hendek ilçesinin ortalaması 37,3 olarak kayıtlara geçerken Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yıllık hava kalitesi kılavuz değerinin 8,6 katı olduğu belirlendi.

Hava kirliliği hakkında konuşan vatandaş Erol Kırcı, "Hava kirliliği araçların sayısının artmasından, sanayiden olabilir. Eskisi kadar odun ve kömür yakan yok. En çok hava kirliliğine sebep olan sanırım araçlarla birlikte sanayi olabilir. İlçemizde hava kirliliği hissediliyor" dedi.

Zeki Mutlu ise "Hava kirliliğinin sanayileşmeden dolayı olduğunu tahmin ediyorum. Normalde doğalgazımız var, kömür yakma oranımız düştü ama sanayileşmenin büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yeşillik içerisinde olan ilçemizde yüksek oranlı hava kirliliği beni şok etti" diye konuştu.