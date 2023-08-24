Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun Çanakkale'de

Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun Çanakkale'deki orman yangınına müdahale için, Merkez İskelesi'nde konuşlandırıldı.

Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun Çanakkale'de
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Çanakkale'deki orman yangınına müdahale için İstanbul'dan yola çıkan Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, Merkez İskelesi'nde konuşlandırıldı.

NENE HATUN YANGINA MÜDAHALE İÇİN ÇANAKKALE'DE!

Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait ülkemizin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun gemimiz, denizden müdahaleye ihtiyaç olduğu durumda görev yapmak üzere emre hazır olarak Çanakkale Merkez İskelesi’nde konuşlandırıldı” ifadeleri kullanıldı.

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