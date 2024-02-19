Türkiye'nin taşıt ihracatının yeni merkezi Sakarya oluyor

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta Sakarya 7.sırada yer alıyor. Yeni yılda yaptığı ihracat oranıyla Sakarya sıralamayı değiştirmeye aday oluyor.

Türkiye'nin taşıt ihracatının yeni merkezi Sakarya oluyor

Sakarya, 2024 yılına 451 milyon 593 bin dolarlık dış satımla başladı. Sakarya, ocak ayında ihracatın yüzde 87,3'lük kısmını sadece otomotiv alanında gerçekleştirirken ülkeye 394 milyon 585 bin dolar kazandırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ilk ayda 112 bin 737 taşıt üretilirken, bunun 76 bin 710'u yurt dışına gönderildi.

SAKARYA OCAK AYINDA ÜRETTİĞİ 10 ARAÇTAN 7'SİNİ İHRAÇ ETTİ

Ocak ayında Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 19,1'ini karşılayan Sakarya ise ürettiği 19 bin 90 aracın yüzde 76,8'ine denk gelen 14 bin 661'ini dış piyasaya sattı. Ocak ayında 14 bin 840 otomobil, 141 midibüs, 38 otobüs, 47 küçük kamyon, 4 bin 24 traktör olmak üzere toplamda 19 bin 90 araç üreten Sakarya  Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapıyor.

Açıklanan veriye göre kentte, günde ortalama 616 araç banttan indirildi.

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Kaynak: TRT Haber

# Sakarya # otomobil # sakarya # üretim
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