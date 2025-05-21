Türkiye'nin yeni gözdesi Hakkari'de

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yer alan Doski Vadisi’ndeki 10 metrelik şelale, yılın neredeyse tüm aylarında ilgi odağı hâline geldi.

Türkiye'nin yeni gözdesi Hakkari'de
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yer alan Doski Vadisi’ndeki 10 metrelik şelale, hem yaz hem de kış aylarında doğa tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü Tokağaç mezrasında bulunan Doski Vadisi şelalesi, yeşil örtüsü ve serin sularıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen bölge, dört mevsim farklı güzellikler sunuyor.

10 METRELİK ŞELALE DOĞA SEVERLERİ BÜYÜLÜYOR

Yaklaşık 10 metre yüksekliğe sahip şelale, özellikle yaz aylarında piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olurken, kışın ise buz sarkıtlarıyla farklı bir atmosfere bürünüyor. Bölge, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için doğal bir dinlenme alanı sunuyor.

DOSKİ VADİSİ BAŞLI BAŞINA MUAZZAM

Bölgeyi ziyaret eden Bahattin Örtaş isimli vatandaş, “Doski Vadisi başlı başına harikalar diyarı diyebiliriz. Gezerken buraya uğradık, muhteşem bir yer. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

hakkari yüksekova
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