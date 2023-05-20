Togg o belediyenin makam aracı oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun makam aracı oldu.

Togg o belediyenin makam aracı oldu
Tokat Belediyesi Hıdırlık Tesisleri yanında sergilenen araca vatandaşlar da ilgi gösterdi.
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Eroğlu'nun girişimleri sonucu Tokat Belediyesine Togg aracı tahsis edildi. "Gemlik" rengi Togg, Tokat'a getirilerek Eroğlu'na teslim edildi.

Eroğlu, 60 TOG 060 plakası takılan aracı makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Tokat Belediyesi Hıdırlık Tesisleri yanında sergilenen araca vatandaşlar da ilgi gösterdi. Vatandaşlar, aracın içinde ve önünde fotoğraf çektirdi.

Eroğlu, Türkiye'nin yerli otomobilini Tokat'a kazandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Togg'u inceleyen Çadlı üniversite öğrencisi Adem Hüseyin ise aracın Türk milletine hayırlı olmasını dileyerek, "Çok güzel bir araç. Yabancılar olarak Türklerin adına gurur duyduk. Aracın içi çok mükemmel." dedi.

72 yaşındaki Hasime Arslan da aracın çok güzel olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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