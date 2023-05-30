Türklere Schengen ambargosu: Ret oranı Rusya'nın 5 katına çıktı
Türkiye'ye yönelik Schengen vizesi alımındaki zorluklardaki artış dikkati çekiyor. Başvurularda ret alanların sayısı oldukça yükselirken, ret oranı, ambargo uygulanan Rusya'nın 5 katına çıktı.
Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyenlerin aldığı Schengen vizesi konusunda Türklere yönelik adeta ambargo uygulanıyor.
Schengen vizesi başvurusunda bulunanlar randevu almakta zorlanırken randevu alabilenlerin ise onay süreçleri oldukça uzun sürüyor. Son dönemlerde Schengen vizesi başvurularına ret alanların sayısı da bir hayli artmış durumda.
RET ORANI RUSYA'NIN 5 KATINA ÇIKTI
iData'nın verilerine göre, Türkiye, Rusya'dan sonra Schengen vizesine en çok başvurunun yapıldığı ikinci ülke olmasına rağmen, aldığı ret oranı Rusya'nın 5 katına çıkmış durumda.
Türkiye, son sekiz yıl içerisinde en çok başvuru yapan Rusya, Suudi Arabistan, Fas ve Ukrayna'nın yer aldığı ilk beş ülke arasında ret oranı en çok artan ülke konumunda.
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