Türklere Schengen ambargosu: Ret oranı Rusya'nın 5 katına çıktı

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyenlerin aldığı Schengen vizesi konusunda Türklere yönelik adeta ambargo uygulanıyor.

Schengen vizesi başvurusunda bulunanlar randevu almakta zorlanırken randevu alabilenlerin ise onay süreçleri oldukça uzun sürüyor. Son dönemlerde Schengen vizesi başvurularına ret alanların sayısı da bir hayli artmış durumda.

RET ORANI RUSYA'NIN 5 KATINA ÇIKTI

iData'nın verilerine göre, Türkiye, Rusya'dan sonra Schengen vizesine en çok başvurunun yapıldığı ikinci ülke olmasına rağmen, aldığı ret oranı Rusya'nın 5 katına çıkmış durumda.

Türkiye, son sekiz yıl içerisinde en çok başvuru yapan Rusya, Suudi Arabistan, Fas ve Ukrayna'nın yer aldığı ilk beş ülke arasında ret oranı en çok artan ülke konumunda.