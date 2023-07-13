Gençler dikkat! Müzekart ücretsiz verilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Peki ücretsiz Müzekart başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Gençler dikkat! Müzekart ücretsiz verilecek
Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, "muzekartgns.com" adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturacak ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacak.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

# MüzeKart # ücretsiz müzekart
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Balıkesir'de ne yenir?
2 Dünya'nın en pahalı kılıcı
3 Sporcular ne kadar su tüketmeli?
4 Rakı fiyatlarına dev zam
5 Doktorlar Ufuk Özkan’a ömür biçti!