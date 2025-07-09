Ulusal Kanal’dan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a Ziyaret! Milli Medya, İzmir Valisi ile Buluştu

Ziyarette, kamu hizmetlerinin medya aracılığıyla vatandaşlara doğru ve tarafsız biçimde aktarılmasının önemi vurgulandı. Görüşme, hem İzmir’in güncel sorunları hem de medya–kamu ilişkileri açısından verimli ve anlamlı bir zeminde gerçekleşti.

MUHAMMED ÇOPUR: “MİLLİ DURUŞLA HABER YAPACAĞIZ”

Ulusal Kanal’ın Ege’deki yeni temsilcisi olarak konuşan Muhammed Çopur, İzmir’deki ilk ziyaretini devletin en üst mülki amiri olan Sayın Valimize yapmayı bir görev bildiğini belirtti. Çopur, “Biz, üretim odaklı kalkınmayı savunan, bölücü senaryolara karşı milli bir yayın hattı izleyen, halkın haber alma hakkını gözeten bir anlayışla buradayız. Devletin kurumlarını yıpratan değil, yapıcı ve çözüm odaklı bir habercilik anlayışı taşıyoruz” dedi.

VALİ DR. SÜLEYMAN ELBAN’DAN TARAFSIZ MEDYA VURGUSU

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, medyanın kamu kurumlarıyla vatandaş arasında doğru köprüler kurması gerektiğine dikkat çekti. Vali Elban, “Devletin sesi doğru duyurulmalı, vatandaş doğru bilgilendirilmeli. Bu noktada tarafsız, yapıcı ve devletimizin yanında duran medya kuruluşlarının rolü çok önemli” dedi. Özellikle orman yangınları ve şehit haberleri üzerinden yapılan değerlendirmelerde, kamuoyunun hassasiyetle bilgilendirilmesinin altı çizildi.

ULUSAL KANAL’IN İZLENME BAŞARISI MASADAYDI

Ziyarette, Ulusal Kanal’ın son dönemde YouTube’da yakaladığı 300 milyon izlenme başarısı da gündeme geldi. Kanalın dünya genelinde Al Jazeera ve Al Arabiya’nın ardından en çok izlenen 3. haber kanalı olduğu vurgulandı. Ulusal Kanal’ın bu başarısı da takdirle karşılandı.

GÜNDEM: ORMAN YANGINLARI VE ŞEHİTLER

Görüşmede İzmir’de son dönemde yaşanan orman yangınları ile ilgili teknik değerlendirmeler de yapıldı. Vali Elban, yangınların büyük kısmının insan eliyle ya da elektrik kaynaklı çıktığını belirtti. Şehit haberleriyle ilgili olarak da ortak bir milli duruş ve toplumsal dayanışma vurgusu yapıldı.

“ULUSAL KANAL, BU YÜRÜYÜŞÜN SESİDİR”

Ziyaret sonunda Ulusal Kanal Ege Bölge Temsilcisi Muhammed Çopur, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a, “3 bin yıllık Türk milletinin köklerinden yükselen ve geleceğin kurucu iradesini temsil eden” simgesel bir armağan takdim etti.

Muhammed Çopur: