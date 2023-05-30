2 İETT otobüsü çarpıştı

Ümraniye'de, İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

2 İETT otobüsü çarpıştı
Son Güncelleme:

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı 34 KM 2324 plakalı özel halk otobüsü başka bir özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakım ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan 2 otobüs caddeden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ümraniye # iett # Otobüs
Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı Ankara için kuvvetli yağış uyarısı Adana'da deprem Korkutan zincirleme kaza: Yaralılar var
Çok Okunanlar
1 İşte Erdoğan’ı tebrik eden liderler
2 18 ilde aranacak!
3 İstanbul'da ilçe ilçe oy sayıları belli oldu!
4 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
5 Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'a tepki