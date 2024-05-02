Umreye gitmek isteyen 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırmışlar

Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Umreye gitmek isteyen 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırmışlar

Kocaeli merkezli bir turizm acentesine umreye gitmek için Sakarya'dan başvuruda bulunarak para ödeyen 10 kişi, kendilerine verilen tarihte işlemlerinin yapılmaması üzerine dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, acentenin umre organizasyonu için yeterli belgelere sahip olmadığını ve Ankara'daki yetkili bir firma üzerinden 400 kişiyi umreye göndermek üzere işlem yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, acentenin, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'dan başvuru yapan 400 kişiden aldığı 10 milyon lira karşılığında Ankara'daki firmaya çekle yapılan ödemenin kabul edilmemesi üzerine mağduriyetin yaşandığını belirledi.

Soruşturma kapsamında firma sahibi A.Ç. ile Sakarya'daki 4 çalışanı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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