Ünlü modacı Cemil İpekçi'den meslekteki 50. yılına özel Best Of Defilesi

Ünlü modacının defilesinde Anadolu, Osmanlı ve etnik kültürel unsurlar ön plandaydı. İstanbul Emirgan Korusu’nda bulunan Lale Müzesi’nin boğaza nazır terasında gerçekleştirilen ve 40 kostümün sergilendiği 'Best of Cemil İpekçi' defilesi büyük beğeni topladı.

Sunuculuğunu Kerem Seven'in üstlendiği, sürprizlerle dolu bu etkinlikte İpekçi'nin koleksiyonu, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Simge Tertemiz, Alona Kral, Dilara Kırmıt, Aybike Hindistan ve Seda Canbolat’ın da aralarında bulunduğu 35 profesyonel model tarafından moda severlere sunuldu.

DEFİLENİN GELİRİ TAMEV DERNEĞİNE GİDECEK

İpekçi’nin Lale Müzesi’ne hediye etmek için hazırladığı, yapay zeka ile oluşturulan lale deseninin basılı olduğu 50 metre kumaş ve 25 kilogram Swarovski taşının kullanıldığı 3 kıyafet ve saç aksesuarı izleyicilerden büyük alkış aldı. Koreografisi Banu Noyan tarafından hazırlanan, 500’ü aşkın seçkin davetlinin katıldığı 'Best of Cemil İpekçi' defilesinin geliri TAMEV Derneği’nin 'Kızlar Okusun Projesi'ne bağışlandı. TAMEV Derneği Kurucu Başkanı Nuray Marçak, efsane tasarımcı Cemil İpekçi, koreograf Banu Noyan ve Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Aslan’a teşekkür plaketi takdim etti. Ünlü modacı, misafirlerin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek, saatlerce fotoğraf çektirdi.





