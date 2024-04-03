Uşak'ta feci kaza!

Uşak’ta meydana gelen kazada yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta feci kaza!
Editör: Yağmur Biçen

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzeri Çiftlik köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre; O.O. (41) idaresindeki 64 FB 901 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yolcu konumunda bulunan H.Y., Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kazada yaralanan H.Y.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Uşak # uşak # kaza
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