Uşak'ta Trafik Kazası! İki İşçi Servisi Çarpıştı

Uşak'ta işçileri taşıyan iki servis çarpıştı. Meydana gelen kazada 28 kişi yaralandı. Uşak Valisi uran Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Uşak'ta Trafik Kazası! İki İşçi Servisi Çarpıştı
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Uşak'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, işçileri taşıyan iki servisin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Feci kazada, Uşak'tan Kütahya'nın Gediz istikametine giden 56 yaşındaki H.A.'nın kullandığı minibüs, Derbent köyü yakınlarında 49 yaşındaki A.A.'nın yönetimindeki midibüsle sollama sırasında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole yuvarlanırken minibüs ise yola devrildi. Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüsün sürücüsü ile 27 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Turan Ergün Hastanedeki Yaralıları Ziyaret Etti

Vali Turan Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Turan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçların, vardiyasını tamamlayan işçileri Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesinden Gediz'e götürdüğünü söyledi.

Ergün, kazanın araçlarından birinin diğerini solladığı sırada meydana geldiğini belirterek, "Kazada 28 kişi yaralandı. Allah'a şükür bu yaralılarda hayati tehlike yok. Yaralıların bazıları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentimizdeki bir özel hastaneye getirildi. Bazıları da Gediz ilçesindeki hastaneye götürüldü. Bunlar şu an müşahede altında tutuluyorlar. Yaralılarımızın hepsine geçmiş olsun." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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