Yaşlı adamdan haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Uşak’ın Banaz ilçesi 31 Ağustos Mahallesi Gül Sokak'ta yalnız yaşayan Nazif Bozkaya’dan bir süredir haber alamayan komşuları eve yaklaştıklarında içeriden kötü koku geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine 112 Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapısı açılan evde, 73 yaşındaki Nazif Bozkaya ölü olarak bulundu. Savcının incelemesinden sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Nazif Bozkaya’nın otopsi yapıldıktan sonra toprağa verileceği öğrenildi.