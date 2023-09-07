Yaşlı adamdan haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Uşak’ın Banaz ilçesinde yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Yaşlı adamdan haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
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Uşak’ın Banaz ilçesi 31 Ağustos Mahallesi Gül Sokak'ta yalnız yaşayan Nazif Bozkaya’dan bir süredir haber alamayan komşuları eve yaklaştıklarında içeriden kötü koku geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaşlı adamdan haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu - Resim : 1

İhbar üzerine 112 Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapısı açılan evde, 73 yaşındaki Nazif Bozkaya ölü olarak bulundu. Savcının incelemesinden sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Nazif Bozkaya’nın otopsi yapıldıktan sonra toprağa verileceği öğrenildi.

Yaşlı adamdan haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu - Resim : 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Uşak # uşak
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