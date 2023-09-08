Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde Roma hamamı kalıntıları bulundu

Uşak'taki Sebaste Antik Kentinde 44 yıl aradan sonra başlatılan kazı çalışmalarında büyük kilise olarak bilinen yapıda hamam kalıntıları bulundu. Kazı çalışmaları 1 yıldır devam ediyor.

Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde Roma hamamı kalıntıları bulundu
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Antik kentte yapılan kazı çalışmalarında hamam kalıntıları bulundu.

Uşak'taki Sebaste Antik Kenti, Sivas ilçesine bağlı Selçikler beldesinde yer alıyor.

44 yıl aranın ardından başlatılan kazı çalışmaları Uşak Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Taştemür ve Doç. Dr. Münteha Dinç'in bilimsel danışmanlığında sürüyor.

Milattan sonra 6. yüzyılda oluşturulan kilisenin temelinde seramik yapılara rastlandı. Kilisenin hamamdan dönüştürüldüğüne dair bulgular mevcut.

Antik kentteki yapının hangi dönemde ne gibi eklemeler yapıldığına dair çalışmaları devam ediyor.

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