Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde Roma hamamı kalıntıları bulundu

Antik kentte yapılan kazı çalışmalarında hamam kalıntıları bulundu.



Uşak'taki Sebaste Antik Kenti, Sivas ilçesine bağlı Selçikler beldesinde yer alıyor.

44 yıl aranın ardından başlatılan kazı çalışmaları Uşak Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Taştemür ve Doç. Dr. Münteha Dinç'in bilimsel danışmanlığında sürüyor.



Milattan sonra 6. yüzyılda oluşturulan kilisenin temelinde seramik yapılara rastlandı. Kilisenin hamamdan dönüştürüldüğüne dair bulgular mevcut.



Antik kentteki yapının hangi dönemde ne gibi eklemeler yapıldığına dair çalışmaları devam ediyor.