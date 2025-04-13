Üsküdar’da çöp kavgası can aldı

İstanbul Üsküdar’da, iki komşu arasında kapı önüne dökülen çöp yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kanlı bitti. İş yerine sığınan bir kişi komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, olayın ardından emniyete giderek teslim oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Üsküdar’da çöp kavgası can aldı
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İstanbul’un Üsküdar ilçesi Zeynep Kamil Mahallesi’nde yaşanan olay, sıradan bir tartışmanın nasıl ölümcül bir kavgaya dönüşebileceğini gözler önüne serdi. Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde oturan K.H. ile kimliği henüz açıklanmayan komşusu arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

İddiaya göre tartışmanın nedeni, kapı önüne dökülen çöp nedeniyle yaşanan gerginlikti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri bıçak çekti.

Kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan K.H., can havliyle cadde üzerindeki bir iş yerine sığınmaya çalıştı. Ancak saldırgan, onu burada da takip etti. İş yerinde dehşet dakikaları yaşandı; saldırgan, K.H.’yi burada bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan K.H., ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra kendi isteğiyle emniyete giderek teslim oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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