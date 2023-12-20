Üsküdar'da Doğal Gaz Borusu Patladı! Facianın Eşiğinden Dönüldü

Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Üsküdar'da Doğal Gaz Borusu Patladı! Facianın Eşiğinden Dönüldü
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Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışma sırasında kazı yapan iş makinesi, doğal gaz borusuna zarar verdi.

Zarar gören borudan çıkan gazın parlaması sonucu oluşan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar oluştu.

Olayın meydana geldiği sokakta ikamet eden vatandaşlar, çalışma yapan ekibe tepki gösterdi.

Öte yandan, bölgede doğal gaz altyapısında oluşan hasar nedeniyle gaz kesintisi yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Üsküdar # doğal gaz
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