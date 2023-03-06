Üsküdar'da korkutan yangın

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar'da korkutan yangın

Güzeltepe Mahallesi Çamlıktepe Caddesi'ndeki 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz halde geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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