Üsküdar'da korkutan yangın
Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzeltepe Mahallesi Çamlıktepe Caddesi'ndeki 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz halde geldi.
Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.
Üsküdar'da korkutan yangın pic.twitter.com/7LfCqB7be8— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 6, 2023
Kaynak: Anadolu AjansıKarabük'te yangın Figen'in ölümünde aile boyu gözaltı İskenderun'da deniz suyu taştı Trafik kazalarına protesto: yolu kapattılar