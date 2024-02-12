Üsküdar’da otomobil restorana girdi!

Üsküdar’da hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak restorana girdi. Olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Üsküdar’da otomobil restorana girdi!
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Olay, saat 18.40 sıralarında Üsküdar Yeni Çamlıca Mahallesi, Üçpınarlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Ocaklı hakimiyetindeki Mercedes marka 34 TK 9093 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu, direksiyon hakimiyetinin de kaybedilmesi sonucu restorana girdi. Kazada araçtaki iki kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları tedbir amaçlı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Dükkanda çalışan Fatih Boz, "Biz arkadaşlarla çalışıyorduk. Ses geldi, ben anladım kaza olduğunu, ikimiz birlikte kaçmaya çalıştık. Diğer arkadaş ayağından yaralandı" dedi.

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# Üsküdar
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