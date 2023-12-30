Usta Tırmanıcıların Boynuzlu Kavgası

Yüksek dağların usta tırmanıcıları bu kez güç mücadeleleriyle gündem oldu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Sivas’taki yaban hayatı envanter çalışması sırasında dağ keçilerinin boynuzlarıyla yaptığı mücadele kaydedildi.



Keçilerin inatçılıkları izleyenleri tebessüm ettirdi.