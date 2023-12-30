Usta Tırmanıcıların Boynuzlu Kavgası

Engebeli dağlar ve yüksek arazilerde yaşayan dağ keçilerinin kavga anları görüntülendi. İnatçılıklarıyla gülümseten dağ keçilerinin boynuzlarıyla yaptıkları kavga Sivas’ta kayıt altına alındı.

Usta Tırmanıcıların Boynuzlu Kavgası
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Yüksek dağların usta tırmanıcıları bu kez güç mücadeleleriyle gündem oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Sivas’taki yaban hayatı envanter çalışması sırasında dağ keçilerinin boynuzlarıyla yaptığı mücadele kaydedildi.

Keçilerin inatçılıkları izleyenleri tebessüm ettirdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Sivas
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