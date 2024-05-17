Uykuda dijital soygun! Gece uykudayken banka hesabını boşalttılar

Pusuya yatıyorlar, uygun zamanı bekliyorlar. Telefonları hackliyorlar. Gece uyurken casus yazılımla telefonuna sızdılar. Banka hesabından kredi çektiler. Sabah uyanınca da yüz binlerce lira dolandırıldığını anladı. Hüsrana uğradı.

Siber dolandırıcılar bu kez gece saatlerinde klavyenin başına geçiyor. Bunun son örneği Elazığ'da yaşandı. Bir vatandaş gece uykuya daldı. O sırada dijital dolandırıcılar telefonunu uzaktan erişimle kontrol altına aldı. Mobil bankacılıkta tam 300 bin lira çektiler. Peki bu sistemi nasıl yapıyorlar?

Konuyla ilgili olarak Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, "Vatandaş güvenilir veya güvenilmeyen bir linke tıkladığında, kumar sitesi olabilir, bahis sitesi olabilir, ona bir virüs bulaştırılıyor. Virüs bulaştıktan sonra bu virüsün asıl amacı banka uygulamasındaki şifreleri çalmak, SMS durdurmak ve gelen SMS'leri hacker'a yönlendirmek. Eğer ki banka hesabında para varsa direkt o parayı çekmek, yoksa da bir kredi çekerek elde edilen parayı kendi hesaplarına göndermek." dedi.

Siber dolandırıcıların bu dijital saldırısına karşı vaandaşlar dikkatli olmalı.

Mustafa Sancar, "Bunun için vatandaşların mutlaka siber güvenlik önlemlerini almaları lazım. Siber güvenlik çerçevesinde antivirüs programlarını en başta yüklemeleri, güvenmedikleri siteye girmemeleri, linklere girmemeleri, bilmedikleri dosyaları açmamaları gerekiyor. Yoksa bu dolandırıcıların tuzağına düşmüş olurlar." dedi.