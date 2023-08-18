Uyuşturucu operasyonu! 34,76 gram eroin ele geçirildi
Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 34,76 gram eroin ele geçirildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen H.K.S.'nin ikametine operasyona düzenlendi. Operasyonda 34,76 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.