Uyuşturucuyla mücadelede hız kesilmiyor! Antalya'da 17 kilogramlık skunk ele geçirildi

Antalya'da uyuşturucuya geçit verilmiyor. Antalya'da jandarma 17 kilogram skunk uyuşturucu ele geçirdi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları hedefinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli şahsa operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada; 17 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ve 20 kök Skunk bitkisinin ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile 2 şüpheli şahsın Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındığı belirtilerek, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği vurgulandı.