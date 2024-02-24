Uyuşturucuyu bu kez dolmalık biberin içine gizlediler!

Sarıyer'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta, dolmalık biberin içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucuyu bu kez dolmalık biberin içine gizlediler!
Uyuşturucuyu bu kez dolmalık biberin içine gizlediler!
Editör: Uğur Çam

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'ndeki tünel çıkışında uygulama yapıldı. Uygulamada, bir şüpheliyi çeviren ekipler, ilginç bir uyuşturucu gizleme yöntemiyle karşılaştı. Araçta, uyuşturucu madde ticaretiyle elde edildiği değerlendirilen paralara polis ekiplerince el konuldu. 

Polis tarafından gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # sarıyer # uyuşturucu
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