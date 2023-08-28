Vali Çelik Hakkari'de! 3 bin 450 rakımda vatan nöbeti tutan askerlere ziyaret

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları’nda yer alan 3 bin 450 rakımda gece gündüz vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti.

Vali Çelik Hakkari'de! 3 bin 450 rakımda vatan nöbeti tutan askerlere ziyaret
Son Güncelleme:

İlçenin İkiyaka Dağları’ndaki 3 bin 450 rakımda yer alan Düz Tepe ve Göllerbaşı üs bölgelerinde askerlerin vatan nöbeti devam ediyor. Vali Ali Çelik de üs bölgelerinde vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti. 3 bin 450 rakımdaki üs bölgelerini gezen Vali Çelik, daha sonra mevzilerde nöbet tutan askerle sohbet etti.

Vali Çelik Hakkari'de! 3 bin 450 rakımda vatan nöbeti tutan askerlere ziyaret - Resim : 1

VALİ ÇELİK HAKKARİ'DE!

3 BİN 450 RAKIMDA VATAN NÖBETİ TUTAN ASKERLERE ZİYARET

Vali Çelik Hakkari'de! 3 bin 450 rakımda vatan nöbeti tutan askerlere ziyaret - Resim : 2

Üs bölgelerini gezen Vali Çelik, daha sonra bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili komutanlardan bilgi aldı.


Vali Çelik'e üs bölgeleri ziyaretinde Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit de eşlik etti.

Vali Çelik Hakkari'de! 3 bin 450 rakımda vatan nöbeti tutan askerlere ziyaret - Resim : 3

Vali Çelik Hakkari'de! 3 bin 450 rakımda vatan nöbeti tutan askerlere ziyaret - Resim : 4

Vali Çelik Hakkari'de! 3 bin 450 rakımda vatan nöbeti tutan askerlere ziyaret - Resim : 5

MSB açıkladı! Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit olduMSB açıkladı! Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit olduGündem
# Hakkari # asker # Hakkari # vali # rakım # ziyaret
Çok Okunanlar
Omurganın Görünmez Düşmanı: Skolyozun Erken Tanısı İhmal Edilmemeli
Omurganın Görünmez Düşmanı: Skolyozun Erken Tanısı İhmal Edilmemeli
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
Trakya Üniversitesi'nde!
Trakya Üniversitesi'nde!
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
Öne Çıkanlar Akşener AKP ile hangi konuda çalışıyordu? Eski İyi Parti Kurucusu Vedat Yenerer'den önemli açıklama! Akşener AKP ile hangi konuda çalışıyordu? Eski İyi Parti Kurucusu Vedat Yenerer'den önemli açıklama! Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber! Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber!