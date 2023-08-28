Vali Çelik Hakkari'de! 3 bin 450 rakımda vatan nöbeti tutan askerlere ziyaret

İlçenin İkiyaka Dağları’ndaki 3 bin 450 rakımda yer alan Düz Tepe ve Göllerbaşı üs bölgelerinde askerlerin vatan nöbeti devam ediyor. Vali Ali Çelik de üs bölgelerinde vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti. 3 bin 450 rakımdaki üs bölgelerini gezen Vali Çelik, daha sonra mevzilerde nöbet tutan askerle sohbet etti.

VALİ ÇELİK HAKKARİ'DE!

3 BİN 450 RAKIMDA VATAN NÖBETİ TUTAN ASKERLERE ZİYARET

Üs bölgelerini gezen Vali Çelik, daha sonra bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili komutanlardan bilgi aldı.



Vali Çelik'e üs bölgeleri ziyaretinde Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit de eşlik etti.