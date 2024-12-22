Valilik duyurdu: 23 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 köy, 1 belde ve 1 merkez köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. 23 Aralık Pazartesi günü, öğrencilerin yanı sıra hamile ve idari personel de izinli sayılacak.

Valilik duyurdu: 23 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
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Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 köy, 1 belde ve 1 merkez köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. 23 Aralık Pazartesi günü öğrencilerle birlikte hamile ve idari personel de idari izinli sayılacak.

Hava Durumu ve Uyarılar

Meteoroloji uzmanları, bölgede kar yağışının devam edeceğini ve hava sıcaklığının -1 derece civarında seyredeceğini açıkladı. Uzmanlar, soğuk ısırmasına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağışlı havanın Bingöl’de 25-26 Aralık tarihine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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