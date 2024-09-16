Valilikten kritik karar: Sokak düğünleri yasaklandı

Manisa Valiliği, şehir merkezlerinde sokaklarda gerçekleştirilen düğün, nişan, sünnet ve benzeri toplu eğlence etkinliklerinin yasaklandığını duyurdu. Kırsal bölgeler bu yasaktan etkilenmeyecek. Karara ilişkin detaylar yazılı bir açıklamayla paylaşıldı. İşte ayrıntılar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Valilikten kritik karar: Sokak düğünleri yasaklandı
Yayınlanma:

Valilik, sokaklarda yapılan etkinliklerin neden olduğu yüksek ses ve acil durum araçlarının geçişindeki zorluklar nedeniyle bu yasağı uygulama kararı aldığını belirtti. Yapılan açıklamada, sokak organizasyonlarının ciddi ölçüde gürültü kirliliğine neden olduğu ve bu durumun halk arasında artan şikayetlerle sonuçlandığı ifade edildi. Gürültünün özellikle yaşlılar, bebekler, hastalar ve öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ve eğitim süreçlerinin aksamasına yol açtığına vurgu yapıldı.

DENETİMLER ARTACAK

Manisa Valiliği, sokakların kapatılmasının ambulans ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştırdığına dikkat çekerek, bu durumun trafik ve acil sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara neden olabileceğini belirtti. Alınan önlemin, kamu huzurunu sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla getirildiği açıklandı.

Yasağın uygulanmasıyla ilgili olarak kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin sıkı denetimler yapacağı belirtildi. Yasağa uymayanlara, Kabahatler Kanunu’nun Gürültü başlıklı 36. maddesi kapsamında cezai işlem uygulanacağı ve gerekli hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Tunceli'de deprem!Tunceli'de deprem!Yurt
düğün sokakta yasaklandı
Günün Manşetleri
"Vatan Partisi yükselen çağdaş dünyanın Türkiye'deki tek temsilcisi"
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı
Ücretli çalışan sayısında artış
İstanbul'da yağış etkili oldu
24 şehirde Siberağ-7 operasyonları
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Fransa'da festivalde PKK propagandası
Trump'a bir suikast girişimi iddiası
Trabzonspor ile Beşiktaş berabere kaldı
SİPER Ürün-2 test atışını başarıyla tamamladı
Çok Okunanlar
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış
Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi
Bu alışkanlığınız varsa dikkat edin! Bu alışkanlığınız varsa dikkat edin!