Valilikten kritik karar: Sokak düğünleri yasaklandı

Valilik, sokaklarda yapılan etkinliklerin neden olduğu yüksek ses ve acil durum araçlarının geçişindeki zorluklar nedeniyle bu yasağı uygulama kararı aldığını belirtti. Yapılan açıklamada, sokak organizasyonlarının ciddi ölçüde gürültü kirliliğine neden olduğu ve bu durumun halk arasında artan şikayetlerle sonuçlandığı ifade edildi. Gürültünün özellikle yaşlılar, bebekler, hastalar ve öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ve eğitim süreçlerinin aksamasına yol açtığına vurgu yapıldı.

DENETİMLER ARTACAK

Manisa Valiliği, sokakların kapatılmasının ambulans ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştırdığına dikkat çekerek, bu durumun trafik ve acil sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara neden olabileceğini belirtti. Alınan önlemin, kamu huzurunu sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla getirildiği açıklandı.

Yasağın uygulanmasıyla ilgili olarak kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin sıkı denetimler yapacağı belirtildi. Yasağa uymayanlara, Kabahatler Kanunu’nun Gürültü başlıklı 36. maddesi kapsamında cezai işlem uygulanacağı ve gerekli hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi.