Valizlerden kilolarca insan saçı çıktı! Kaçak saçlar operasyonla ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı iki operasyona imza attı.

Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda şüpheli sahışlar takibe alındı.

Takip sonucu İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen ilk operasyonda İran uyruklu şahsın valizinden 33 kilogram insan saçı ele geçirildi.

İkincisi düzenlenen operasyonda ise Ukrayna uyruklu bir kadın x-ray cihazında valizinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine fiziki aramaya tabi tutuldu. Valizin içinden 20 kilo 100 gram gerçek insan saçı çıktı.

İki operasyon kapsamında piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olan 53 kilo 100 gram saça el konuldu.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.