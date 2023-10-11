Van Edremit'te Örnek Proje

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için önemli proje hayata geçirildi.



Van’ın Edremit Belediyesi üniversiteye hazırlanan öğrenciler için sürekli eğitim merkezi açtı.



Edremit Belediyesi tarafından açılan sürekli eğitim merkezinde eğitim alan 500’e yakın öğrenci üniversitelerin eczacılık, hukuk, mühendislik ve diş hekimliği başta olmak üzere çeşitli bölümlere yerleşti.



İçerisinde etüt merkezleri, kütüphaneler ve kafeler barındıran eğitim merkezinde öğrencilere kaliteli ortam sunuluyor.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, etüt merkezlerinin yanı sıra sürekli eğitim merkezinin açıldığını belirtti.



