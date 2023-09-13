Van Gölü kurumaya başladı! Artan kuraklık değişime neden oldu

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve yöre halkı tarafından "deniz" olarak adlandırılan Van Gölü'nde çekilmeler yaşandı.

Geçmiş dönemlerde seviyenin yükselmesiyle su altında kalan tarihi yapılar ve yerleşim alanlarının, kuraklığın etkisiyle ortaya çıktığı gölün kıyılarındaki değişim uydu görüntülerine de yansıdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nde yaşanan değişimi anlattı. Akkuş, 100 kilometrelik alanın kuruyarak karaya çıktığını söyledi.

Kuruyan alanlarda ise artık hayvancılık faaliyetleri yapılıyor.