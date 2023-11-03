Van Gölü Kuruyor! Çekilen Sular Kalıntıları Gün Yüzüne Çıkardı

Van Gölü'nde çekilme sürdükçe eski yapıların kalıntıları ortaya çıkıyor. Kuraklık nedeniyle Erciş ilçesindeki kıyı bölgesinde ev ve diğer yapıların temel kalıntıları, tandırlar ve işlemeli taşlar gün yüzüne çıktı.

Van Gölü Kuruyor! Çekilen Sular Kalıntıları Gün Yüzüne Çıkardı
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Kuraklık nedeniyle Van gölü çekiliyor ama ardında tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu bölgenin yapısıyla ilgili bilgi verdi.

Bölgede önemli yapılardan birisi de Erciş kalesi. Suyun çekilmesiyle de kalenin kalıntıları ortaya çıktı. Kuraklığın devam etmesi, olumsuz etkileri de beraberinde getiriyor. Fakat Van gölünde bu çekilmeler daha fazla tarihi yapının ortaya çıkmasına neden olacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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