Van İranlı turistleri ağırlıyor! Yaklaşık 418 bin İranlı sınır kapısından giriş yaptı

İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van, özellikle yaz döneminde tatillerini Van'da geçirmek isteyen binlerce İranlı turisti ağırlıyor.

Otellerdeki doluluk oranının arttığı kentte yoğunluk oluşturan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürüyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Sınır Kapısı'nın kent ekonomisinin can damarı olduğunu söyledi.

İran ile sınır ticaretinin yanı sıra turizmin de gelişmesi açısından sınır kapısının önemi büyük.